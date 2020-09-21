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رياضة

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على شيفيلد بالدوري الإنجليزي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بفوز أستون فيلا بهدف دون رد.


تحصل إيجان مدافع شيفيلد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 12 بعد تدخله مع ويتكينز مهاجم أستون فيلا.


ورغم النقص العددي، تحصل نادي شيفيلد يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 37 سددها لاندسترام، لكن مارتينيز حارس أستون فيلا تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.


وفي الشوط الثاني سجل كونسا هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 63 برأسية رائعة ، ليمنح فريقه أول 3 نقاط لهم هذا الموسم.


وشارك اللاعب محمود حسن تريزيجيه في المباراة أساسيا مع أستون فيلا، فيما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
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