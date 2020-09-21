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تعليم

توقيع الكشف الطبي على 600 طالب وطالبة من المستجدين بجامعة بني سويف

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:42 م
الكشف الطبى بجامعة
الكشف الطبى بجامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد ولليوم الثاني على التوالي بعدما تم وضع جدول زمنى لكافة كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضته الدكتورة منال أحمد جابر مدير الإدارة الطبية بالجامعة، والذى تضمن توقيع الكشف الطبي على 600 طالب وطالبة حتى الآن من كليات الطب البشري، والبيطري ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة ، والهندسة والعلاج الطبيعي والذى يستمر حتى الخميس المقبل بحضور عدد من الأطباء والتمريض بمدرجات كلية الحقوق، حيث يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي.

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وأوضح رئيس الجامعة أنه تم زيادة أيام الكشف الطبي لعدة أيام كإجراء احترازي منعًا للتكدس وحرصًا على سلامة الطلاب موجهًا بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم منعًا للتزاحم. 

ويتم الكشف الطبي على الطلاب في تخصصات "الرمد، والباطنة، الأسنان"، ويتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم ويتم عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.

توقيع الكشف الطبي على 600 طالب وطالبة من المستجدين بجامعة بني سويف
توقيع الكشف الطبي على 600 طالب وطالبة من المستجدين بجامعة بني سويف
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