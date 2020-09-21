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مختار نوح: "قريب هيتحايلوا علينا عشان يسلمونا محمد علي والهاربين اللي في تركيا"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:35 م
مختار نوح
مختار نوح
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عادل نصار
شن مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هجوما حادا على محمد علي، مؤكدا أن المقاول الهارب محمد على هو البضاعة المتاحة لدى الإخوان.

وأضاف نوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الاثنين، أن: "الإخوان اختاروا المقاول المقاول الهارب بالخارج محمد على لتمثيلهم في دعوات التظاهر"، مستدركا أنه "والله قريب هيتحايلوا علينا عشان يسلمونا محمد علي والهاربين اللي في تركيا". 

وفي السياق نفسه أشار مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان يحاول الضغط على مصر للتفاوض بشأن غاز شرق المتوسط، مؤكدا أن حكومة أردوغان ستقوم بشحن الإخوان الهاربين إلى مصر بمجرد انتهاء دورهم.

وتابع مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعضاء الإخوان بالخارج يقومون بالوظيفة والتكليف تلبية للأوامر التركية.
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