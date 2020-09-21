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توك شو

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:46 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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عادل نصار
شنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، حملة نقد لاذعة على المقاول الهارب محمد علي، واصفة إياه بالمقاول الأجير قائلة: "محمد علي وشخص بذيء".

وأكدت الشوباشي، خلال مكالمة هاتفية بالنشرة الإخبارية المذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن محمد علي شخص لا يحب الخير لمصر وشعبها ويسعى لتدمير مصر والمصريين، معلقة على سبه للشعب، قائلة: "إحنا هنكون بقر لو كنا صدقناك".

وأكملت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن: "الشعب المصري ضربك بالجزمة على دماغك يا محمد علي وغبائكم صورلكم إن الشعب المصري هيصدق كذبكم تاني".

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن: "مستنيين إيه منه، ولو إحنا بقر يبقى هو ايه!"، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو كانت أكبر تجمع بشري "هتجننهم إزاي الكم الهائل ده نزل مرة واحدة".
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