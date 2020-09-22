وصفة المقلوبة الفلسطينية

تعتبر المقلوبة من أشهر الوجبات المفضلة لدى كثير من الناس ، لما تتمتع به من طريقة خاصة في الطبخ ومذاق لذيذ.





توجد عدة طرق لتحضير المقلوبة وهناك مقلوبة لحم أو دجاج مقلوبة. لكن كثيرات لا يعرفن الوصفة ، لكننا نقدم لك وصفتي مقلوبة فلسطينية للشيف هدى زعرب.





مكونات مقلوبة فلسطينية :

1 كيلو لحم غنم أو لحم بقري

3 أكواب أرز مصري

1 كوب أرز بسمتي

4 باذنجان

3 بطاطس وسط

2 جزر

1 ملعقة كبيرة. ملح

زيت نباتي

بهارات (اختياري)

كاجو للتزيين

طريقة عمل مقلوب اللحم:





تجهيز:

أولًا يجب غسل اللحم ثم وضعه في قدر على النار بكمية مناسبة من الزيت ليقلى قليلًا.

نضيف البهارات مثل الفلفل الأسود والقرفة والهيل وغار الغار ثم يقلب اللحم بالبهارات جيدًا.

نضيف بعض الماء الساخن ونغطي القدر ونتركه ينضج.

قطعي البطاطس إلى دوائر واقليها حتى تصبح ذهبية اللون. كرر الطريقة السابقة مع الجزر.

الآن قشر الباذنجان وقطعه أيضًا إلى دوائر ثم انقعه بالملح حتى لا يمتص الزيت. صفي الباذنجان واقليه حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد ذلك ، اخلطي نوعي الأرز وانقعهما معًا. يصفى الأرز ثم يخلط معه بعض البهارات.

صفي اللحم بعد أن ينضج. في قدر مناسب نضع طبقة من اللحم ثم طبقة من البطاطا ثم الجزر ثم الباذنجان ثم الأرز وآخر مرق اللحم لتغطية الأرز.

غطي القدر وضعيه على نار متوسطة واتركيه ينضج ثم قللي كمية الحرارة.

بعد الانتهاء ، اقلب القدر في طبق التقديم وزينه بالكاجو المقلي والبقدونس. يُنصح بتقديم المقلوبة مع الزبادي وأي نوع آخر من السلطة.