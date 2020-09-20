AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مقلوبة دجاج

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
المقلوبة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، بالإضافة إلي ذلك تحتوي على الكثير من العناصر الغذائئية الضرورية لجسم الأنسان، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل مقلوبة دجاج في المنزل بأسهل الخطوات.


مقادير مقلوبة دجاج
أوراك دجاج
3 كوب أرز 
3 كيلو باذنجان شرائح مقلية
نصف كيلو طماطم 
بصلة شرائح
ملح وفلفل 
قرفة 
كركم 
صلصة طماطم 
زيت

اقرأ أيضًا..

طريقة تحضير مقلوبة دجاج
-تشوح أوراك الدجاج في الزيت
-ويضاف لها الملح والفلفل
-ثم ترص حلقات البصل وفوقها حلقات الطماطم
-ثم تضاف حلقات الباذنجان وفوقه حلقات البصل والطماطم مرة أخرى
-ويضاف الأرز وفوقه حلقات أرز
-ويضاف الماء المغلي مع الصلصة والكركم والقرفة
-ويترك على النار حتى تمام الطهي
-وتقدم المقلوبة ساخنة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة

وصفات طبخ الدجاج

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

طريقة عمل حمام كداب بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

هل عدم زيارتي لقبر والدي لبعد المسافة يعد تقصيرا؟

الكوسة بـ 7 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20-9-2020

بعد ارتداء داليا إبراهيم الحجاب.. فنانة شهيرة تعلق: كسبتى الآخرة عقبالى

احتفالا باليوم الوطنى السعودى .. 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب

تخفيفا عن المواطنين.. تعرف على إجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد

هتحجب وأقعد في البيت .. نجمات يقررن الاعتزال ويرتدين الحجاب.. داليا إبراهيم الأحدث .. ونورا وشمس البارودى وسهير البابلى الأبرز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور

وركبت الـ X 6 .. سعر خيالي لسيارة مغني المهرجانات عمر كمال.. صور

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور