بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مقلوبة دجاج

المقلوبة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، بالإضافة إلي ذلك تحتوي على الكثير من العناصر الغذائئية الضرورية لجسم الأنسان، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل مقلوبة دجاج في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير مقلوبة دجاج
أوراك دجاج
3 كوب أرز
3 كيلو باذنجان شرائح مقلية
نصف كيلو طماطم
بصلة شرائح
ملح وفلفل
قرفة
كركم
صلصة طماطم
زيت
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طريقة تحضير مقلوبة دجاج
-تشوح أوراك الدجاج في الزيت
-ويضاف لها الملح والفلفل
-ثم ترص حلقات البصل وفوقها حلقات الطماطم
-ثم تضاف حلقات الباذنجان وفوقه حلقات البصل والطماطم مرة أخرى
-ويضاف الأرز وفوقه حلقات أرز
-ويضاف الماء المغلي مع الصلصة والكركم والقرفة
-ويترك على النار حتى تمام الطهي
-وتقدم المقلوبة ساخنة