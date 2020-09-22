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عبد المنعم سعيد: الرؤية المصرية والسعودية 2030 متكاملتان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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عادل نصار
قال عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إن المملكة العربية السعودية قبل 5 سنوات كان تتجه نحو الخليج، مضيفا أن السعودية مختلفة في أشياء كثيرة.

وأضاف سعيد، تصريحات تليفزيونية لقناة أم بي سي مصر، أن السعودية بها كم هائل من الإمكانيات التي تحتاج لإرادة قوية؛ للتحول إلى واقع، متابعا أنك كل يوم تذهب إلى السعودية؛ تجد الجديد في الوقت الحالي.

وتابع عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن المملكة يتم بها استخدام احدث تكنولوجيا وتضع موضوع السرعة واللحاق بالعالم الخارجي بإرادة سياسية حقيقة، مؤكدا أن الروية المصرية والسعودية 2030 متكاملتين وفيها طموح كبير جدا من خلال مقاومة الارهاب والفكر الرجعي. 

وأكد عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن هناك تأسيسا جديدا للمملكة، وهي تواجه تحديين داخلي وخارجي الأول داخلي وهو مقاومة ما يحدث والخارجي لا يقل أهمية وأن المنطقة في العشر سنوات تغيرت كثير وهناك أطماع من قوة أقليمية.
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