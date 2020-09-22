عبد المنعم سعيد: الرؤية المصرية والسعودية 2030 متكاملتان

أن المملكة يتم بها استخدام احدث تكنولوجيا وتضع موضوع السرعة واللحاق بالعالم الخارجي بإرادة سياسية حقيقة، مؤكدا أن الروية المصرية والسعودية 2030 متكاملتين وفيها طموح كبير جدا من خلال مقاومة الارهاب والفكر الرجعي.

الكاتب والمفكر السياسي،

أن هناك تأسيسا جديدا للمملكة، وهي تواجه تحديين داخلي وخارجي الأول داخلي وهو مقاومة ما يحدث والخارجي لا يقل أهمية وأن المنطقة في العشر سنوات تغيرت كثير وهناك أطماع من قوة أقليمية.