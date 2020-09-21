سفير السعودية: ما يحدث في مصر من مشروعات وإنجازات أدهشني

أشاد أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، بحجم المشاريع القومية التي تتم في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر عادت لمكانتها الطبيعية.





وأضاف نقلي ، تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن ما يحدث في مصر "أدهشني" وحجم التعمير والمشاريع التي تتم مثيرة للاهتمام، وكانت أكثر التوقعات متفائلة تقول أن مصر أمامها عشر سنوات لكي تعود مرة أخرى.





وأكد أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، أن مصر تسير بخطى واثقة نحو المستقبل من كل النواحي وعادات لطبيعتها وأفضل.





وفي السياق نفسه أشار إلى أن أكبر جالية مصرية مقيمة في السعودية أكبر جالية سعودية مقيمة في الخارج في مصر، مستدركا أن مصر والسعودية أكبر دولتين تربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جميع المؤسسات وترتقي العلاقات لدرجة كبيرة من التفاهم.



