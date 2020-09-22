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سني مش صغير بس ربنا مديني قوة.. سمير غانم: مبحبش أرد على شائعات إني على وشك الموت.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم
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محمود محسن
أكد الفنان سمير غانم، أن أكبر ثروة لدى أي فنان؛ هي حب الناس له، وأنا حريص بشدة عليهم، مؤكدا أنه لا يحبذ الرد على الشائعات التى تقول أنه مريض بشدة وعلى وشك الموت.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أنه ينزعج بشدة من الأخبار التى تتناول حالته الصحية، كونها تسبب إزعاجا لمعجبيه، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة.

وأكمل الفنان سمير غانم: لا أرد على أي من الشائعات مؤكدا أن  وزوجتى دلال عبد العزيز تتلقى العديد من  المكالمات عندما تنشر هذه الأخبار لكن من يسألنى "أقوله ده حمل كاذب".

واستطرد غانم "حب الناس ليا نعمة كبيرة عليا"، مضيفا "أنا لو رحت أخلع ضرسي وواحد شافنى؛ يعمل خبر ويقول ده راح يخلع رقبته.. الحمد الله سِنِّي مش صغير؛ بس ربنا مدينى قوة".
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