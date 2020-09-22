سني مش صغير بس ربنا مديني قوة.. سمير غانم: مبحبش أرد على شائعات إني على وشك الموت.. فيديو

أكد الفنان سمير غانم ، أن أكبر ثروة لدى أي فنان؛ هي حب الناس له، وأنا حريص بشدة عليهم، مؤكدا أنه لا يحبذ الرد على الشائعات التى تقول أنه مريض بشدة وعلى وشك الموت.





وأضاف غانم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى ، أ نه ينزعج بشدة من الأخبار التى تتناول حالته الصحية، كونها تسبب إزعاجا لمعجبيه، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة.





وأكمل الفنان سمير غانم: لا أرد على أي من الشائعات مؤكدا أن وزوجتى دلال عبد العزيز تتلقى العديد من المكالمات عندما تنشر هذه الأخبار لكن من يسألنى "أقوله ده حمل كاذب".



