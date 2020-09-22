إعلامى عُماني يحذر من النشر في وسائل التواصل دون بعض الأساسيات

حذر الإعلامى والباحث العُماني أحمد المعمري، من النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دون تحرِّ الدقة، خصوصا فى ظل خطر انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، والأشخاصالمؤثرين غير المسؤولين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على الجمهور والمتابعين .

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وأوضح "المعمري"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البعض يستقي معلوماته كل يوم، من خلال مواقع التواصل، دون الرجوع إلى مصاردها الرسمية (هل هي من جهات مختصة أو حكومية؟ وإذا كانت غير ذلك؛ فهل المصدر يذكر المرجع الذي استقى منه المعلومات؟)، مشيرًا إلى أن العالم أصبح حاليًا أمام تحدي معركة وعي ولابد من توافر آلية تجعل هذه المصادر أكثر مصداقية، لا سيما وأن هذه المواقع لا يوجد عليها رقيب يضبط الأمور قبل طرحها.





ولفت "الإعلامي العُماني"، إلى ضرورة مراعاة التوازن فى نقل المعلومة بحيث لا تعبر عن رأي أحادى من طرف واحد، بل تكون شاملة، يشار إلى مصدرها، وقبل نشرها هناك ضرورة أن يحرص المغرد على توضيح "ماهية الفائدة من نشرها، وهل نشرها سيحقق فائدة أم يجلب ضررا"، خاصة وأن هذه المواقع تفوق الإعلام التقليدي من حيث المرونة والتفاعل والانتشار .

وأشار المعمري"، إلى أن الأزمات التى يعيشها العالم اليوم تتطلب أقصى درجات الدقة والمصداقية قبل النشر لأنها تؤثر فى المجتمع والأفراد تفاديًا لأى شائعات تثير البلبلة والمغالطات.