مسؤول بمحافظة البحيرة: أراضي طرح النيل ستتعرض للغمر بسبب ارتفاع مناسيب المياه.. فيديو

قال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، إن أراضي طرح النيل، ستتعرض للغمر؛ بسبب ارتفاع مناسيب المياه.





وأضاف المهندس حازم الأشموني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن أراضي طرح النيل هي اراضي منخفضة عن الطرق، وتكون بجوار النيل، وعادة ما يستخدمها المواطنون في الزراعة.





وتابع سكرتير عام محافظة البحيرة، أن أراضي طرح النيل ليس لها ملكيات خاصة بالمواطنين نهائيا.



