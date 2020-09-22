AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يتقاضي ما يوازي الـ3 ملايين دولار| شوبير يحسم الجدل حول رحيل فايلر.. وتفاصيل مفاوضات ضم محمد إبراهيم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
حسم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تلقي رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضًا سعوديا بقيمة 3 ملايين دولار؛  للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت "أن فايلر يحصل مع الأهلي على راتب بقيمة 2.4 مليون في الموسم مع صرف راتب شهرين عقب التتويج بـ لقب بطولة الدوري اي 400 ألف دولار مما يوازي العرض الذي ردد البعض أن فايلر تلقاه من الدوري السعودي.

وأضاف شوبير أن فايلر سعيد بتواجده في الأهلي خاصة في ظل توفير مجلس الإدارة لـ كافة متطلباته وتحقيق بطولة الدوري إضافة لـ الوصول لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وامكانية حسم اللقب الافريقي.

اما عن صفقة ضم محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة فأكد أن هناك بعض المفاوضات لضم اللاعب خلال الفترة الحاليه بالاضافة لموافقة المقاصة على رحيله مشددا على أن اللاعب أيضا تلقي عرضا إماراتيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. شوبير يعلن التفاصيل المالية لعقد رينيه فايلر مع الأهلي

شرط جزائي شهران.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

وكيل أعمال إماراتي: عقوبة فيفا أوقفت عروضا خليجية لرحيل كهربا عن الأهلي

بعد أنباء توقيعه رسميا.. المقاصة يحسم موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

يلمح لـ قرب انضمامه لـ الأهلي .. المقاصة: محمد إبراهيم تلقى العديد من العروض.. فيديو

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

ترشيحاتنا

عام كارثي.. علامة مدمرة لكوكبنا بسبب تغير المناخ

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة محمد فريد خميس

تفاصيل حرق طفل على يد أصدقائه بعد كشف سرقتهم لوالده بالمنوفية.. فيديو

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

آخره معايا صورة.. محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي والأخير يرد: مش هقبل اعتذارك.. فيديو

هل أكل الهدهد يعالج تأخر النطق عند الأطفال؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور