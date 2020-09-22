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فن

لرفع لياقته البدنية .. أحمد حاتم يمارس رياضة الاسكواش

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:41 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد حاتم، فيديو جديدا له، عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر احمد. حاتم بالفيديو وهو يمارس رياضة الإسكواش، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية؛ لرفع لياقته البدنية. 

وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، حيث نشرت الشركة المنتجة للعمل، صورة، عبر حسابها، من الكواليس، وكتبت "فركش".


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".
لرفع لياقته البدنية .. أحمد حاتم يمارس رياضة الاسكواش
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