لرفع لياقته البدنية .. أحمد حاتم يمارس رياضة الاسكواش

نشر الفنان أحمد حاتم ، فيديو جديدا له، عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر احمد. حاتم بالفيديو وهو يمارس رياضة الإسكواش، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية؛ لرفع لياقته البدنية.





وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





وكان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، حيث نشرت الشركة المنتجة للعمل ، صورة ، عبر حسابها ، من الكواليس ، وكتبت "فركش".







