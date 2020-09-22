AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. شوبير يرد على تحذير مرتضى منصور لابنه.. وخالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:35 ص
شوبير
شوبير
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ملعب اون، رسالة لـ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته على قناة النادي ردا على تصريحات نجله بشأن الفوز ببطولة الدورى المصري 



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التعاون_الشارقة بعد هزيمة التعاون السعودي ب ٦ اهداف مقابل لاشيء تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.



نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو قديم لها من طفولتها وهى تغني مع الفنان الكبير سمير غانم من احد أعماله الفنيه القديمه.



علق الكابتن خالد بيومي على خسارة المدير الفني السابق لناجي الزمالك باتريس كارتيرون ب ٦ اهداف  في ثاني مباراة له مع فريق التعاون السعودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاذب وخائن| مرتضى منصور يعلن مفاجآت في سبب رحيل كارتيرون عن الزمالك..شاهد

فيريرا مديرا فنيا للزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل.. فيديو

الزمالك مستهدف.. مرتضى منصور يتلقى رسالة من مسئول بالمخابرات القطرية

كارتيرون كاذب وخائن.. مرتضى منصور: رئيس نادي التعاون متعمد تخريب الزمالك.. فيديو

أبرز 10 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد هروب كارتيرون من الزمالك ..فيديو

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين و أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه ومرتضى يكشف سبب هروب مدرب الزمالك | فيديو

ترشيحاتنا

أول رد من تويتر بعد الفضيحة العالمية الكبرى

الاختيار الأمثل لحقيبة يدك

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة .. اعرف السبب وموعد عودة الخدمة

هل أكل الهدهد يعالج تأخر النطق عند الأطفال؟ الإفتاء تجيب

3 علامات تدل على ضعف محرك السيارة

يتقاضي ما يوازي الـ3 ملايين دولار| شوبير يحسم الجدل حول رحيل فايلر.. وتفاصيل مفاوضات ضم محمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطوا الـ70.. 8 رحالة مسنين يقطعون 350 كيلومتر سيرًا على الأقدام في اليوم الوطني السعودي| شاهد

أسعار فاو 2020 في مصر.. صور

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو