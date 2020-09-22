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أخبار العالم

زيادة متواصلة.. روسيا تسجل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
روسيا تسجل 6215 إصابة
روسيا تسجل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6215 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إن حصيلة إصابات فيروس كورونا في روسيا ارتفعت لتصل إلى مليون و115810 إصابات.


وأضاف أن 160 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بـ كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19649 وفاة حتى الآن.

وتماثل للشفاء 5976 شخصا خلال اليوم الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 917949 منذ بدء تفشي الوباء.

وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت عن إجراء تجارب سريرية على لقاح آخر جديد ضد فيروس كورونا، من إنتاج مركز تشوماكوف الطبي الروسي.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قالت وزارة الصحة، في بيان إن هناك أكثر من 3 آلاف متطوع سيشاركون في التجارب السريرية للقاح.

وكانت روسيا سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أغسطس الماضي، وتم تطويره من قِبَل مركز جاماليا العلمي، ويشرف على إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
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