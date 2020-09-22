85 ألف طلب للتصالح.. المنيا تدرس تخفيض سعر المتر لبعض المناطق.. تفاصيل

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغ حتى الآن 85 ألفا و445 طلبا، موجهًا باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.









جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.









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ووجه المحافظ بدراسة إمكانية تخفيض سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابة لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.









واستعرض تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير جميع الاعتمادات المالية الخاصة بجميع القطاعات الخدمية، والتي من خلالها يتم تنفيذ أعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 ملايين جنيه ضمن خطه 2020-2021، لتنفيذ أعمال رصف بطول 105 كيلو مترات للطرق الداخلية بالمدن والقرى بجميع مراكز المحافظة.









وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني غير المستغلة لتنفيذ جميع جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.









وطالب المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ أعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ أعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



