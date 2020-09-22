AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

85 ألف طلب للتصالح.. المنيا تدرس تخفيض سعر المتر لبعض المناطق.. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغ حتى الآن 85 ألفا و445 طلبا، موجهًا باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.


اقرأ المزيد 


ووجه المحافظ بدراسة إمكانية تخفيض سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابة لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.


واستعرض تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير جميع الاعتمادات المالية الخاصة بجميع القطاعات الخدمية، والتي من خلالها يتم تنفيذ أعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 ملايين جنيه ضمن خطه 2020-2021، لتنفيذ أعمال رصف بطول 105 كيلو مترات للطرق الداخلية بالمدن والقرى بجميع مراكز المحافظة.


وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني غير المستغلة لتنفيذ جميع جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.


وطالب المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ أعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكدًا ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ أعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالعدوة

تقسيم العمل بين المراكز التكنولوجية لتقليل التزاحم فى طلبات التصالح بالمنيا

عقب مد فترة السداد.. محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تطبيق التصالح مع مخالفات البناء

تنفيذ 63 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في حملة بأسيوط

خفض سعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ بني سويف بنسب تتراوح من 15% إلى 40 %

خطوة بخطوة .. الأوراق المطلوبة بالتصالح على مخالفات البناء في دمياط

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020

أنا عارف الأبحاث بتتباع بكام.. واتفصلت من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. أبرز تصريحات وزير التعليم

السراج ليس الرجل الأول.. خبير في الشأن الليبي يكشف سياسة تركيا الدنيئة في طرابلس

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

يتقاضي ما يوازي الـ3 ملايين دولار| شوبير يحسم الجدل حول رحيل فايلر.. وتفاصيل مفاوضات ضم محمد إبراهيم

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

طعن شاب مصري خلال مشاجرة بالسعودية

بسبب ابنته.. زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البكتيريا الزرقاء.. بوتسوانا تكشف غموض موت 300 فيل منذ يوليو

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

بسبب ابنته.. زوج يكتشف خيانة شريكة حياته بعد زواج استمر 14 عامًا