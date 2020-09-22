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تكنولوجيا

شاهد.. بطل سلسلة أفلام Iron Man ينشر فيديو ترويجيا لهاتف OnePlus 8T .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:36 م
بطل سلسلة Iron Man
بطل سلسلة Iron Man ينشر فيديو ترويجى لهاتف OnePlus 8T
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ندى على
نشرت شركة وان بلس الصينية فيديو ترويجى لهاتفها القادم OnePlus 8T الذى ستقوم بإطلاقه قريبا، حيث يعرض الفيديو مجموعة من اللقطات التى تظهر شكل وتصميم الهاتف والإمكانات التى سيتمتع بها عند إطلاقه، كما يظهر الفنان الأمريكى  Robert Downey Jr روبرت داوني جونيور صاحب سلسلة أفلام سلسلة Iron Man الشهيرة كوجه للعلامة التجارية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 8T سيأتى بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، حيث أن روبرت داوني جونيور يركز في الإعلان عن السرعة والقوة مما يؤكد أن الهاتف سيأتى بهذا المعدل.
 
وسيأتى هاتف OnePlu بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع  AMOLED،ونقاء 1080x2400 ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز وهو نفس المعدل الذى حصلت عليه هواتف OnePlus 8 .  

وسيحتوى هاتف OnePlus 8T على 4 كاميرات خلفية، عالية الدقة بإضاءة جيدة خاصة في الإضاءة المنخفضة،  الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة بزاوية واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة فهى من نوع macro مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، والرابعة تأتى بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فستكون بدقة 32 ميجا بيكسل . 

وسيضم هاتف OnePlus 8T على بطارية بقدرة 4.500 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، وومن المفترض أن تطلق الشركة الهاتف في الأسبوع الاول في شهر اكتوبر .

ويتميز هاتف OnePlus 8T بمعالج من نوع  +Snapdragon 865، مع نسختين للمساحة الداخلية والذاكرة العشوائية الاولى 8/128 والثانية 12/265 ، مع النظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 11 . 


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