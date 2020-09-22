AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الوكيل أبو القاسم
كرم عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة فاطمة سيد محمد رئيس لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني بالهيئة، عددا من الصحفيين المتميزين فى تغطيتهم ومتابعتهم لانتخابات مجلس الشيوخ بمنحهم شهادة تقدير تقديرا لهم.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، إنه تم إختيار المكرمين بناء على تقرير الرصد المقدم من لجنة تقييم وتطوير الاداء المهنى بالهيئة الوطنية للصحافة،  بناءً على حيثيات وقواعد محددة، إيمانًا من الهيئة ولجنة التقييم بأهمية رفع الروح المعنوية لإبناء مهنة صاحبة الجلالة والرسالة السامية لمهنتنا لمسايرة بناء مصر الحديثة التى يرسي أركانها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه بعد الرصد والمتابعة الدقيقة من اللجنة المذكورة وقع الاختيار على الزملاء الصحفيين الآتى اسماؤهم وحيثيات اختيارهم كالاتي :

  مؤسسة الأهرام 

( حنان البكري - سميرة عياد ) عن تقرير بعنوان ( الجريمة الانتخابية)
( إبراهيم العشماوي مراسل محافظة الدقهلية) تقرير عن عدم ادلاء المحافظ ونائبه بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعدم وجود لجان وافدين.
( احمد جرامون  مراسل البحيرة ) تقرير عن عدم ادلاء بعض القري بالمحافظة بأصواتها بسبب موسم جنى اللب.

مؤسسة الأخبار  

  ( احمد خليل ) وتقرير عن مبادرة نسائية شعارها ( انتى الأهم ) 
  ( ديسك الأخبار ) عن عنوان فى ص٥ ( المصريون يختارون شيوخهم ) 
( إبراهيم الشاذلى مراسل البحر الأحمر ) وخبر عن ( تغيير بطاقات الانتخاب )

الجمهورية

  ( خالد موسي - احمد مراد - محمد حرحش ) وتقرير يرصد ظاهرة انتخابية لإقبال هوانم جاردين سيتى وشباب مصر القديمة على صناديق الانتخاب
( هانى صالح ) وتحقيق ( تفعيل مجلس الشيوخ رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب  ودعم الاستقرار

جريدة روزاليوسف

"فريدة محمد" وحوار مع " المستشار علاء فواد" وزير المجالس النيابية ومعلومات عن حصر أصول مجلس الشوري الملغى تمهيدا لنقلها لمجلس الشيوخ الجديد.

"محمود محرم " وتقارير مزج فيها بين الإسلام السياسي وانعكاسه على انتخابات مجلس الشيوخ.

المساء 

"مجدي عبد الرحمن" تقرير بعنوان "الشيوخ صوته مسموع فى التعديلات الدستورية والمعاهدات".

الأخبار المسائي 
( هشام زكريا ) تحقيق عن ( فشل مخطط إفساد انتخابات مجلس الشيوخ ).

مجلة أكتوبر 

( محمد ربيع - محمد الدوي )  عن متابعة غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة.
الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للصحافة: غرفة انتخابات الشيوخ ترصد أداء الإصدارات القومية خلال التصويت

الهيئات الإعلامية الثلاث تشكل غرفا لمتابعة ورصد انتخابات الشيوخ

رئيس الوطنية للصحافة يشيد بأجواء الاستقرار في انتخابات الشيوخ

"الوطنية للصحافة" تكرم عددا من الصحفيين لتميزهم في تغطية "انتخابات الشيوخ"

الوطنية للصحافة تكرم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ

لتميزهم فى تغطية انتخابات الشيوخ| الوطنية للصحافة تكرم عددا من الصحفيين..صور

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على إنشاء كلية آثار عين شمس

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

زي المحلات..طريقة عمل الكنافة بالمانجا مع الشيف توتا مراد..فيديو

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

نشرة الفن.. زوجة ماجد المصري وابنته ترقصان على لغبطيطا.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لمحمد الشرنوبي من يوتيوب

تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

بـ فستان أخضر.. شاهد | إطلالة أحلام من حفل غنائها بالسعودية

بـ فستان فسفوري.. أصالة تثير الجدل في أحدث ظهور