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رياضة

انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:57 م
سيف زاهر
سيف زاهر
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عمرو الحلوانى

وجه  الإعلامي سيف زاهر انتقادا إلى الأهلى والزمالك بسبب ارتفاع أرقام عقود اللاعبين والصفقات بشكل ملحوظ وغير مبرر فى الدورى المصرى،.

وقال زاهر فى تصريحات إذاعية : " الأهلى والزمالك كانا السبب فى إشعال موسم الانتقالات فى مصر خلال السنوات الماضية " .

وأضاف : " الحكاية بدأت  بصفقتى صلاح محسن وعبد الله السعيد، والتى شهدت أرقاما غير مسبوقة فى تاريخ الكرة المصرية وهو ما أدى إلى ارتفاع سقف وآحلام اللاعبين الآخرين : .

وتابع : " انتهى زمن مضي على بياض وقعدت أمضى وأنا ببكى .. المادة أصبحت كل شىء وكل واحد بيدور على مصلحته.

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