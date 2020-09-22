جامعة القاهرة تعلن إتاحة المحاضرات والاختبارات أونلاين.. والعمداء: يصعب تطبيقها

أعلنت جامعة القاهرة أنه سيتم إتاحة كل المحاضرات Online كمادة تعليمية وشروحات مسجلة من أعضاء هيئة التدريس، على أن يكون تدريس المقررات الدراسية المشتركة بين الأقسام أو الكليات Online، إلى جانب إنشاء منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.





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من جانبه قال الدكتور عبد الراضى رضوان عميد دار علوم القاهرة فى تصريح خاص لصدى البلد ، أن تطبيق نظام الاختبارات الالكترونية بدل من الورقية بالكلية لم يتخذ فيها قرار حتى الآن وننتظر القرارات الاخيرة قبل البدء العام الدراسى الجديد بالجامعة .





وأشارت الدكتورة إيمان ثروت عميدة حاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة من خلال صدى البلد ، أن تحويل الاختبارات من الورقية إلى اختبارات الكترونية لم ينفذ بالكلية لانه يحتاج الى توفير شبكة انترنت كبيرة بالاضافة الى ان البنية التحتية للكلية غير مؤهلة حاليا لهذا القرار ولكن سوف ينفذ تحويل الاختبارات فى عدد من الكليات الجامعة بالفعل.





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وكان قد عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.