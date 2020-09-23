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برلمان

بسبب كورونا.. قانوني يطالب وزير التعليم بتخفيض المصروفات الدراسية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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أحمد أيمن
طالب المستشار أحمد محمود شوق ، الخبير القانونى، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتخفيض المصروفات المدرسية، لكافة المراحل التعليمية لتخفيف العبء عن أولياء الامور.

وأكد شوق ، أنه نظرا لما تعرضت به البلاد من تبعات فيروس كورونا وتأثيره على الحالة الاقتصادية بالسلب على المواطنين خاصة العمالة غير المنتظمة واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مطالبا بتخفيض المصروفات المدرسية لتخفيف العبء المعيشى على المواطنين.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم أقرت المصروفات المدرسية للطلاب من رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، وللطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الاعدادى 200 جنيه ، وللثانوية العامة 500 جنيه ، وللثانوية الصناعية والفنية 200 جنيه.
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