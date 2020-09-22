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مصر مركز إقليمي للطاقة.. البترول تكشف أهمية منتدى غاز المتوسط.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:11 م
حمدي عبد العزيز المتحدث
حمدي عبد العزيز المتحدث بأسم وزارة البترول
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محمود محسن
أكد حمدي عبد العزيز المتحدث بأسم وزارة البترول أن  فكرة منتدى غاز شرق المتوسط مصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية 2013، مؤكدا أنه هام لأنه حصل على صفة الدولية. 

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنه أن المنتدى يضم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وفلسطين وإيطاليا والباب مفتوح لانضمام دول أخرى وفقا للشروط التي تم وضعها من الدول المؤسسة.

وتابع المتحدث بأسم وزارة البترول  أن مصر ستستفيد من المنتدى في ظل التوجه لجعل مصر مركز إقليمي للطاقة وسيساهم في تنسيق السياسات حتى يتم تجميع الغاز وتصديره من خلال مصر.

وأشار عبد العزيز إلى أن منتدى شرق المتوسط يقتصر على دول حوض البحر المتوسط للتعاون واستغلال البنية التحتية.
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