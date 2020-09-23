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اقتصاد

006. 2 مليار دولار قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 7 شهور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من "يناير- يوليو 2020" لتبلغ 2.006 مليار دولار مقابل 1.052 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بزيادة قدرها 91%.


وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء إلى أنه تم تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 27 دولة من بينهم 8 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(كينيا-كرواتيا-روسيا الاتحادية-التشيك- اليابان-النمسا-استراليا-مدغشقر).
وزادت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 33% خلال يوليو الماضي لتبلغ 303 ملايين دولار مقابل 228 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

واستحوذت 5 دول على 99.1% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من " يناير-يوليو 2020" بقيمة 1.988 مليار دولار، يأتي على رأسهم الإمارات العربية المتحدة مستحوذة على نحو 70% من إجمالي صادرات لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.417 مليار دولار في مقابل 687 مليون دولار بنمو 106%.

واحتلت كندا المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة على 22.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 453 مليون دولار في مقابل 387 مليون دولار بارتفاع 34%.

وجاءت استراليا في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 3.4% من الصادرات بقيمة بلغت 68 مليون دولار، تليها سويسرا بنحو 39 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا نحو 11 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- يوليو 2020"، وللبحرين نحو 9 ملايين دولار ، وللبنان نحو 5 ملايين دولار.

وانخفضت قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة للسعودية بنسبة 81% لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 27 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولإيطاليا بنسبة 32%، لتبلغ 94 ألف دولار مقابل 139 ألف دولار.
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