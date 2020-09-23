تحضير الصمغ العربي.. للكلى والشعر والعظام

يمكن تحضير الصمغ العربي وإضافته للعديد من المستحضرات الصيدلانية والطبية، وذلك لما له من فوائد مهدئة، يعتبر الصمغ العربي أحد الاختيارات الجيدة لخسارة الوزن، وعلاج مشاكل الكلى والشعر، والعظام، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تحضير الصمغ العربي.
ويتم استخراج الصمغ العربي أو المعروف بصمغ السنط من مستخرج شجرة الشنط الموجودة في المناطق الاستوائية وخاصة أفريقيا، ومن هذا المستخرج يتم تحضير الصمغ العربي عبر غليه مع الماء.
طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس
ويمكن تقديم طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس لما له العديد من الميزات التي تجعل منها خيارا جيدا للأشخاص الباحثين عن طرق للتخسيس، ومنها:
1- يساعد الصمغ العربي في إزالة السموم والفضلات الناتجة عن فقدان الوزن.
2- يقلل من تراكم الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم
3- يحد من الانتفاخات المرافقة لخسارة الوزن.
4- يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، ويعمل على الشعور بالشبع سريعا لإحتواءه على الألياف .
5- يخلص الجسم من مستويات الكوليسترول في الجسم.
6- يقلل من الشعور بـ الإمساك المصاحب لفقدان الوزن بسبب عدم تناول الكثير من الطعام.
7- يمنع ظهور الترهلات الناتجة عن خسارة الوزن.
8- يحفز الجهاز الهضمي على هضم وامتصاص الطعام بشكل أفضل.
8- يحفز الجهاز الهضمي على هضم وامتصاص الطعام بشكل أفضل.
9- يعمل على تقليل مستويات السكر في الدم.
طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس
مكونات طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس
خمسون جرامًا من الصمغ العربي
كوب من الماء.
طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس
1- اطحني الصمغ العربي، وذلك بما يعادل أربع ملاعق صغيرة مقسمة على مرتين في اليوم.
2-ثم امزجي ملعقتين صغيرتين منه في كوب من الماء.
2-ثم امزجي ملعقتين صغيرتين منه في كوب من الماء.
3- واترك الصمغ ليغلي لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يذوب تمامًا.
4- تناولي كوب من الصمغ العربي على الريق، وفي فترة المساء قبل النوم.
تحضير الصمغ العربي للكلى
ويمكن تقديم طريقة تحضير الصمغ العربي للكلى؛ حيث يتم أخذ ملعقة كبيرة من مطحون الصمغ العربي، ووضعها في كوب فارغ، ونضيف له كوبًا من الماء العادي، ونحرك جيدًا حتّى يذوب، ونستخدم هذا المشروب مرتين يوميًا مرة في الصباح ومرة في المساء.
فوائد تحضير الصمغ العربي للكلى
1- يساعد على امتصاص السكر من الجسم .
2- علاج العديد من حالات مرضى السكري؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
2- علاج العديد من حالات مرضى السكري؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
3- يزيد نسبة الإنزيمات الهضمية التي تحرق الدهون.
4- يعالج المشاكل الهضمية وعسر الهضم، وبالتالي التخلص من السمنة المفرطة.
4- يعالج المشاكل الهضمية وعسر الهضم، وبالتالي التخلص من السمنة المفرطة.
5- يعالج أمراض القولون، ويقي من الإصابة بـ سرطان القولون وبعض أنواع السرطان الأخرى.
6- يخفض ضغط الدم المرتفع.
7- يخفف آلام التهاب المفاصل، والنقرس .
8- يخفف حمض البوليك عن طريق تسليك المجاري البولية.
9- يرطب البشرة عبر تعديل مستوى إفراز الدهون في الوجه.
7- يخفف آلام التهاب المفاصل، والنقرس .
8- يخفف حمض البوليك عن طريق تسليك المجاري البولية.
9- يرطب البشرة عبر تعديل مستوى إفراز الدهون في الوجه.
10- يقي البشرة من حروق أشعة الشمس، ومشاكل البشرة كـ الكلف، والنمش، وحب الشباب.
11- يعالج التهابات المهبل والحكة المستمرة.
11- يعالج التهابات المهبل والحكة المستمرة.
12- يقوي مناعة الجسم .
13- يقي من الإصابة بـ أمراض الجهاز التنفسي، كمرض الربو، والسعال الحاد.
13- يقي من الإصابة بـ أمراض الجهاز التنفسي، كمرض الربو، والسعال الحاد.
14- يساعد في بناء عظام الأطفال لما يحتويه من الكالسيوم.
استخدام الصمغ العربي للعظام
ويتم استخدام الصمغ العربي العظام، وذلك لأنه يساعد في بناء عظام الأطفال لما يحتويه من كميات كبيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى ان محتوياته تساهم بشكل كبير في علاج آلام المفاصل.
ويعالج استخدام الصمغ العربي للعظام في الوقاية من هشاشة العظام، وذلك عبر إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد في تقليل معدل الإصابة بالكسور.
ويعالج استخدام الصمغ العربي للعظام في الوقاية من هشاشة العظام، وذلك عبر إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية التي تساعد في تقليل معدل الإصابة بالكسور.
و يساهم في استخدام الصمغ العربي للعظام في الحفاظ على نمو العظام بطريقة سليمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد بدوره في تعزيز صحة العظام لا سيما بعد سن الثلاثين، حيث تبدأ نسبة الكالسيوم في التراجع بشكل نسبي.
وينصح الكثير من الأطباء في استخدام الصمغ العربي للعظام بالنسبة للنساء في سن اليأس، لأنه يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بهشاشة العظام التي تكثر نسبة حدوثها في هذه الفئة العمرية.
استخدام الصمغ العربي للشعر
ويساهم استخدام الصمغ العربي للشعر في معالجة مشاكل الشعر وإعطائه حيوية، وذلك لما يحتويه من بروتينات وألياف مفيدة للشعر، ويعمل استخدام الصمغ العربي في عمل طبقة واقية لفروة الرأس، وبالتالي مقاومة تقصف الشعر وزيادة إفراز المواد الدهنية لترطيب الشعر ونعومته.
ويمكن استخدام الصمغ العربي للشعر، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تقوي الشعر وتمد بصيلاته بالعناصر الغذائية اللازمة لنموه.
ويساعد استخدام الصمغ العربي للشعر في مواجهة الأمراض التي تصيب فروة الرأس، مثل داء الثعلبة الذي يتسبب في تساقط الشعر، وظهور بقع خالية في الرأس تشوه جماله.
كما يعمل استخدام الصمغ العربي للشعر على زيادة كثافة وإعطائه لمعان، حيث يدخل الصمغ العربي في صناعة الشامبوهات، لكي تزيد من صحة الشعر وجماله.
إقرأ ايضا | فوائد الصمغ العربى ستدهشك .. يعالج 5 أمراض ويخفف مضاعفاتها
استخدام الصمغ العربي للقولون
ويمكن استخدام الصمغ العربي للقولون، حيث انه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، التي تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى تخفيف أعراض الإمساك، الإسهال، وعلاج إضطرابات الأمعاء.
واستخدام الصمغ العربي للقولون له تأثيرًا كبيرًا على تقليل مستويات الكوليسترول ويعزز عمل الجهاز الهضمي، وذلك لأنه مصدر للألياف القابلة للذوبان بنسبة تصل إلى 90%.
ويساهم استخدام الصمغ العربي للقولون في تعزيز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى انه يزيد من وجود بكتيريا الأمعاء المفيدة في المعدة، والتي تعزز فقدان الوزن بفاعلية بفعل الألياف التي تعطي إحساس بالشبع سريعا.