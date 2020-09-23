تحضير الصمغ العربي.. للكلى والشعر والعظام

طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

9- يعمل على تقليل مستويات السكر في الدم.

6- يقلل من الشعور بـ الإمساك المصاحب لفقدان الوزن بسبب عدم تناول الكثير من الطعام.

5- يخلص الجسم من مستويات الكوليسترول في الجسم.

4- يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، ويعمل على الشعور بالشبع سريعا لإحتواءه على الألياف .

2- يقلل من تراكم الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم

1- يساعد الصمغ العربي في إزالة السموم والفضلات الناتجة عن فقدان الوزن.

طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

مكونات طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

خمسون جرامًا من الصمغ العربي

كوب من الماء.





طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس





1- اطحني الصمغ العربي، وذلك بما يعادل أربع ملاعق صغيرة مقسمة على مرتين في اليوم.



2-ثم امزجي ملعقتين صغيرتين منه في كوب من الماء.





3- واترك الصمغ ليغلي لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يذوب تمامًا.





4- تناولي كوب من الصمغ العربي على الريق، وفي فترة المساء قبل النوم.





تحضير الصمغ العربي للكلى