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الرئيس السيسي: مصر حققت معدلات إيجابية للنمو رغم جائحة كورونا .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:05 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حققت معدلات إيجابية للنمو رغم  جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، :"  لولا الدعم الذي أولاه الشعب المصري إلى مؤسسات الدولة لما كان من الممكن اجتياز المراحل الصعبة لبرنامج الإصلاح الهيكلي  ونجاحه له تأثير في تحصين الاقتصاد".

وتابع الرئيس السيسي:"  الإصلاح الاقتصادي نجح في السيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن وصياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاح عليهم".

وأكمل الرئيس السيسي:"والتركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبني العديد من المبادرات والبدء في تطبيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتلك الجهود لصون حق المواطن في عيش كريم ".
 
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