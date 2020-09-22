22 رسالة من الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة تضمت أزمات «فلسطين وليبيا وسوريا وسد النهضة»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول خلالها القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة.
وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها في نيويورك ، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.
وجاءت أهم الرسائل من كلمة الرئيس على النحو التالي:
السيسى: لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الامن بمجال مكافحة الارهاب دون تنفيذ فعال
السيسى: مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الامم المتحدة على صعيد الازمة الليبية
السيسى: بعض الاطراف الاقليمية عمدت الى جلب ارهابين الى ليبيا
السيسى: نجدد الدعوة لكل الاطراف الليبية للوصول الى حل للازمة وتحقيق الاستقرار
السيسى: الشعب الفلسطينى ما زال يتطلع لابسط الحقوق الانسانية وهو العيش فى دولته المستقلة
السيسى: الأزمة الليبية لا تنعكس على الداخل الليبي فقط وتؤثر على دول الجوار
الرئيس السيسى: مصر حريصة على تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة
السيسى: أمضينا أكثر من عقد كامل فى مفاوضات حول سد النهضة سعيا منا للتوصل لاتفاق ينظم ماء وتشغيل السد
السيسى: نهر النيل ليس حقرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الاشقاء
الرئيس السيسى: آن الأوان لوقفة حاسمة في اليمن وإنهاء أزمته وفقا لمرجعيات إنهاء الصراع
السيسى: مصر تؤمن ايمان راسخا بأن دفع جهو التنمية يعد شرطا اساسيا لدعم السلم والامن الدوليين
الرئيس السيسى: مصر دعمت اجندة التنمية المستدامة
السيسى: مصر شرعت فى تعزيز مجال حقوق الانسان على كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
السيسى: مصر عملت على مكافحة مظاهر العنف وتمكين المرأة وذوى
الاحتياجات الخاصة والاستثمار فى الشباب
الرئيس السيسى: مصر ستتصدى لأي محاولة لتجاوز خط سرت الجفرة
السيسى: مصر تؤكد اهمية توسيع مجلس الامن فى فئتيه الدائمة والغير الدائمة
السيسى: مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق معدلات النمو
السيسى: البدء فى تنفيذ مراحل التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين
الرئيس السيسي: لا بد من محاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية
السيسى: الارض تسع الجميع طالما كان نبذ الصراعات وبناء السلام هى الاسس الحاكمة للعلاقات بين الدول
السيسى: مصر لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق رؤية التشديد والاصلاح فى منظومة الامم المتحدة