22 رسالة من الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة تضمت أزمات «فلسطين وليبيا وسوريا وسد النهضة»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول خلالها القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة.



