عن كلمة السيسي في الأمم المتحدة..أحمد موسى:تحمل عدة رسائل مباشرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأمم المتحدة، قائلا :"تحمل عدة رسائل مباشرة".





وأضاف موسى ، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن الرسالة الاولى تتعلق بالوضع في ليبيا والسيسي واضح وحاسم في هذا الأمر، متابعا أن الرسالة الثانية بخصوص نهر النيل وأن مصر لن تترك حقها التاريخي فيه.





وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن المجتمع الدولي يغض البصر عن دولة تجلب الإرهاب لتركيا، وأكد أن مصر عازمة على دعم الأشقاء في ليبيا لتخليصهم من الإرهاب.





وأكد أن الرئيس السيسي تحدث أمام العالم ووضع أمام أعينه كل شيء، مشيرا إلى أن الرئيس طالب المجتمع الدولي التحرك للتوصل لاتفاق منشود بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يضر بمصالح أي دولة منهم.



