AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عن كلمة السيسي في الأمم المتحدة..أحمد موسى:تحمل عدة رسائل مباشرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:18 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عادل نصار
علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأمم المتحدة، قائلا :"تحمل عدة رسائل مباشرة".

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن الرسالة الاولى تتعلق بالوضع في ليبيا والسيسي واضح وحاسم في هذا الأمر، متابعا أن  الرسالة الثانية بخصوص نهر النيل وأن مصر لن تترك حقها التاريخي فيه. 

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن المجتمع الدولي يغض البصر عن دولة تجلب الإرهاب لتركيا، وأكد أن مصر عازمة على دعم الأشقاء في ليبيا لتخليصهم من الإرهاب.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث أمام العالم ووضع أمام أعينه كل شيء، مشيرا إلى أن الرئيس طالب المجتمع الدولي التحرك للتوصل لاتفاق منشود بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يضر بمصالح أي دولة منهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد وزير خارجية سابق: الرئيس السيسي وجه رسائل رادعة إلى من يهمه الأمر بشأن ليبيا

فرج عامر: رؤية الرئيس السيسي واضحة وحاسمة لمواجهة الاحتلال التركي لليبيا

الهواري: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل خلال لقائه بممثلي القبائل الليبية

أحمد موسى: مجلس الدفاع الوطني أكد على 6 رسائل مهمة بشأن الأزمة الليبية ..فيديو

أحمد موسى: أنا ابن القرية وعارف شكل البيوت.. والسيسي يهتم بتطوير القرى

ترشيحاتنا

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

للمرة الثانية .. تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في العزب المتاخمة للمدن في المنيا

بعد ظهوره مع طليقته.. حبيبة براد بيت الجديدة برفقة زوجها في أحدث سيشن.. فيديو وصور

ترفض الزواج بسبب منزل..عانس تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 وتكشف سر سعادتها.. صور

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن تجربة مصر في مواجهة الفيروس .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور