وزير الاتصالات يوضح تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية .. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية يتم التعاون من خلالها مع جامعات عالمية.









وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هذه المبادرة موجه إلى حديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، مشيرا إلى أن المعيار الاساسي للاختيار هو التفوق والقدرة على إستيعاب البرنامج الدراسي.









وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البرنامج الدراسي الخاص بهذه المبادرة كثيف واليوم الدراسي طويل، لأنه يضم أكثر من محور دراسي.









وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المحور الأول فى هذا البرنامج هو المحور التقني حيث يتخصص الطلبة فى واحدة من أربع تخصصات فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي التخصصات الاكثر طلبا فى سوق العمل الدولى.









وأشار إلى أن هذا البرنامج ينتهي بعد عام بحصول الطلبة على درجة ماجستير من إحدي الجامعات الدولية المرموقة والمشاركة فى هذا البرنامج.