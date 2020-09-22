سيمنع عنها التمويل الحكومي .. ترامب يعلن الحرب على 3 مدن أمريكية .. فيديو

أذاعت «قناة العربية» تقريرا عن توقيف التمويل الحكومي لبعض الولايات، بعدما اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقف التمويل الحكومي لمدن نيويورك و بورتلاند و سياتل.





وجاء قرار الرئيس ترامب بسبب وضع المدن الثلاثة على قائمة «المدن الفوضوية» و إتهام البيت الأبيض لها بالتسامح مع الجريمة و الإخفاق بالقضاء عليها أثناء الاحتجاجات.





و من جانبه قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب "يجب ألا نسمح أبدًا بحكم الغوغاء و بأقوي العبارات الممكنة يدين الحزب الجمهوري أعمال الشغب و النهب و الحرق العمد و العنف التي رأيناها بجميع المدن التي يديرها الديموقراطيون".





وأظهر التقرير بيانا أصدره وزارة العدل الأمريكية أوضح فيه أن معدلات الجريمة التي شهدتها تلك المدن قد زادت منذ بدء الإحتجاجات بعد مقتل فلويد.





وأكدت القناة أن رؤساء البلديات بتلك المدن هددوا برفع دعوى قضائية ووصفوا تحركات ترامب بالاستعراض السياسي.