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علي الدين هلال: دونالد ترامب يتآمر على العالم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:35 م
الرئيس الأمريكى دونالد
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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أسامة علي
قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، أنه بالنظر والاستماع إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجد أنه يتآمر على العالم.

وقال هلال خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى أسامة كمال،ليست مصادفة أن يتم التحقيق مع كل أعوان ترامب لسبب او لآخر. 

وأوضح المفكر السياسي، أن أشهر صحفي استقصائي أجرى 18 اتصالا هاتفيا مسجلا مع ترامب، وسيصدر كتابا عنها الأثنين القادم  تحت عنوان "الغضب"، لافتا إلى أنه فى إحدى الأتصالات الرئيس ترامب يعترف أنه يتعمد التقليل من شأن "فيروس كورونا"، حتى لا أحدث فزعا للشعب الأمريكى.

وأظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتأخر بـ10 نقاط مئوية عن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته "ياهو نيوز" ومؤسسة "YouGov"، فإن نسبة تأييد بايدن بلغت 49% ممن شملهم الاستطلاع، بينما أعرب 39% عن تأييدهم لترامب.
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