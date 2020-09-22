AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو جبل: أشعر بالظلم بسبب منتخب مصر.. دائما يصدرون المشاكل للزمالك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:14 م
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
Advertisements
محمد رشاد
أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم لنادي الزمالك، أن الفريق يعيش واحدة من أصعب فتراته بسبب المنافسة على دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الجميع يحاول تعويض النقاط التي خسرها في الفريق مؤخرا في الدوري.

وقال أبو جبل في تصريحات عقب مباراة طنطا، التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف:" نثق في مجلس الإدارة انهم سيتعاقدوا مع مدرب مناسب للفترة المقبلة، طارق يحيى ليس غريبا على نادي الزمالك".

وأضاف، أن جميع اللاعين لا يشعرون بالقلق من رحيل المدرب او يشغلون تفكيرهم في المدير الفني المقبل، بسبب وجود من اللاعبين أصحاب الخبرة بين صفوف الفريق.

وتابع:" أشعر بالظلم حتى الآن، ومحتاج اخد حقي مثل اي حارس يتألق مع فريقه، والمنتخب ليس حكرًا على شخص وشرف لأي لاي حارس ارتداء قميص منتخب مصر".

وأكمل:" كنت موجود مع منتخب مصر في افريقيا والموضوع قرب وفي النهاية الأمر يكون في صالح المنتخب، وعيني على منتخب مصر وهذا حقي".

وأشار إلى أن هناك البعض يحاول تصدير المشاكل عن فريق الزمالك، وهذا أمر غير حقيق، وكل ما يحدث أمور عادية بن اللاعبين وتنتهي على الفور بسبب تدخل اللاعبين الكبار.

وأتم تصريحاته:" مواجهة الرجاء ستكون صعبة للغاية وتحقيق لقب أفريقيا حلم للجماهير، لكن يجب النزول على أرض الواقع وتخطي في البداية الدور المقبل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ينتظم في معسكر برج العرب.. الاثنين المقبل

لؤي عاشور حارس مرمى العربي في حوار لـ صدى البلد: الدوري المصري خطوتي المقبلة.. وأحلم بتمثيل منتخب بلدي

ترشيحاتنا

رسميا.. إيهاب جلال يستقيل من مصر المقاصة.. والإدارة: ملتزمون بدفع مستحقاته كاملة

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

ظل في معدته 7 أشهر .. جراح بمستشفى بنها الجامعي يكشف كواليس استخراج موبايل من معدة مريض

بدون حالات وفاة على مدار أسبوع.. أول دولة أوروبية تنجح في تحقيق مناعة القطيع

صفقة الأهلي المنتظرة.. شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم.. تفاصيل

النفق الرسغي .. مرض غير معروف يصيب اليد.. الأعراض والعلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحتفل باليوم العالمي لـ"الأيام الخالية من السيارات"

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا