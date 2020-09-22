أبو جبل: أشعر بالظلم بسبب منتخب مصر.. دائما يصدرون المشاكل للزمالك

أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم لنادي الزمالك، أن الفريق يعيش واحدة من أصعب فتراته بسبب المنافسة على دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الجميع يحاول تعويض النقاط التي خسرها في الفريق مؤخرا في الدوري.





وقال أبو جبل في تصريحات عقب مباراة طنطا، التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف:" نثق في مجلس الإدارة انهم سيتعاقدوا مع مدرب مناسب للفترة المقبلة، طارق يحيى ليس غريبا على نادي الزمالك".





وأضاف، أن جميع اللاعين لا يشعرون بالقلق من رحيل المدرب او يشغلون تفكيرهم في المدير الفني المقبل، بسبب وجود من اللاعبين أصحاب الخبرة بين صفوف الفريق.





وتابع:" أشعر بالظلم حتى الآن، ومحتاج اخد حقي مثل اي حارس يتألق مع فريقه، والمنتخب ليس حكرًا على شخص وشرف لأي لاي حارس ارتداء قميص منتخب مصر".





وأكمل:" كنت موجود مع منتخب مصر في افريقيا والموضوع قرب وفي النهاية الأمر يكون في صالح المنتخب، وعيني على منتخب مصر وهذا حقي".





وأشار إلى أن هناك البعض يحاول تصدير المشاكل عن فريق الزمالك، وهذا أمر غير حقيق، وكل ما يحدث أمور عادية بن اللاعبين وتنتهي على الفور بسبب تدخل اللاعبين الكبار.





وأتم تصريحاته:" مواجهة الرجاء ستكون صعبة للغاية وتحقيق لقب أفريقيا حلم للجماهير، لكن يجب النزول على أرض الواقع وتخطي في البداية الدور المقبل".