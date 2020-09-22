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رياضة

أيمن يونس ينتقد محمود علاء.. ويؤكد: لقاء الزمالك وطنطا يشبه دوري المدارس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:20 م
الزمالك وطنطا
الزمالك وطنطا
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محمد رشاد
تحدث أيمن يونس لاعب نادي الزمالك الأسبق، والمحلل الفني الحالي عن مباراة الفريق الأبيض وطنطا التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ، في اطار منافسات الجولة 29 من عمر الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لقاء كان يشبه دوري المدراس، وبه عشوائية غير طبيعية".

وأضاف: "ظهر الاستهتار بالمنافس من قبل لاعبي الزمالك خاصة بعد الهدف الثاني، وهذا أمر غير مقبول تمامًا، وظهر هذا على وجه وتعبيرات طارق يحيى ، أسوأ ما يمكن أن يحدث للمدرب هو أن يشعر أن لاعبيه يستهترون بالخصم".

واستكمل: "حركة محمود علاء بعد الهدف الثاني واستهتاره بحارس المرمى، هذه ليست أخلاق لاعب الكرة، لا يجب أن تستهزئ بالخصم، أنت لاعب دولي وتصرفاتك محسوبة واحترامك للمنافس لابد أن يكون جزءًا من شخصيتك".

واستطرد: "لا بد أن يتحلى بالانضباط واحترام المنافس، لم يعجبني إشارته لحارس طنطا بعد تسجيل ركلة الجزاء، هذه ليست من الأخلاق وأشياء مثل هذه تستفزني".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة.
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