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رياضة

شاهد بالفيديو .. توقعات الجماهير للأهلي و الزمالك أمام الوداد و الرجاء في نصف دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد هاني- أبانوب نبيل


أسابيع قليلة تفصلنا عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن يلعب الزمالك امام الرجاء المغربي في السابع عشر من أكتوبر ، بينما سيلعب الأهلي أمام الوداد في الثامن عشر من نفس الشهر في لقائي هم الأصعب علي قطبي الكرة المصرية 


و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع اراء الجماهير حول توقعاتهم لنتائج اللقاءات 

حيث قال علاء محسن انة يتوقع فوز الزمالك بصعوبة علي الرجاء و فوز الأهلي علي الوداد ، و تابع " الزمالك بيعاني من هروب كارتيرون و هيعاني جدا في إفريقيا  


بينما قال شريف سعد انة يتوقع فوز الأهلي علي الوداد و فوز الرجاء علي الزمالك 

و توقع اسماعيل أحمد ان القطبي سيفوزوا علي الوداد و الرجاء و النهائي سيكون مصري و تابع بس النهاية دايما اهلاوية 


بينما اختلف وليد ابراهيم مع الكل حيث توقع خسارة الاهلي و فوز الزمالك علي الرجاء و الفوز بالبطولة الإفريقية ، موضحا " الزمالك مش هيتأثر بحد "
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