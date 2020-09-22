شاهد بالفيديو .. توقعات الجماهير للأهلي و الزمالك أمام الوداد و الرجاء في نصف دوري أبطال إفريقيا









أسابيع قليلة تفصلنا عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن يلعب الزمالك امام الرجاء المغربي في السابع عشر من أكتوبر ، بينما سيلعب الأهلي أمام الوداد في الثامن عشر من نفس الشهر في لقائي هم الأصعب علي قطبي الكرة المصرية









و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع اراء الجماهير حول توقعاتهم لنتائج اللقاءات





حيث قال علاء محسن انة يتوقع فوز الزمالك بصعوبة علي الرجاء و فوز الأهلي علي الوداد ، و تابع " الزمالك بيعاني من هروب كارتيرون و هيعاني جدا في إفريقيا









بينما قال شريف سعد انة يتوقع فوز الأهلي علي الوداد و فوز الرجاء علي الزمالك





و توقع اسماعيل أحمد ان القطبي سيفوزوا علي الوداد و الرجاء و النهائي سيكون مصري و تابع بس النهاية دايما اهلاوية









بينما اختلف وليد ابراهيم مع الكل حيث توقع خسارة الاهلي و فوز الزمالك علي الرجاء و الفوز بالبطولة الإفريقية ، موضحا " الزمالك مش هيتأثر بحد "