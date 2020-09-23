مندوب إسرائيل يغادر قاعة الأمم المتحدة بسبب كلمة أردوغان.. شاهد

غادر المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة جلعاد أردان قاعة الجمعية العامة في نيويورك خلال كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مُغادرة جلعاد أردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، القاعة بسبب تصريحات أردوغان ضد بلاده.





وأكد المندوب الإسرائيلي عقب مُغادرته أن أردوغان يُواصل الإدلاء بتصريحات كاذبة ومُعادية للسامية ضد إسرائيل، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.





وخلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بافتتاح دورتها الـ75، انتقد أردوغان ما وصفه بـ"اليد القذرة" التي تمتد للقدس، مؤكدًا عدم دعم تركيا أي اقتراح سلام يعارضه الفلسطينيين.