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رياضة

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإعتذار إلى فريق طنطا على ما حدث من محمود علاء مدافع الفريق الكروي خلال مباراة الفريقين بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك المنافس.

وقال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك": "لا يليق ما فعله محمود علاء ورفضت نفس الموقف من قبل من فرجاني ساسي في مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي".

وتابع: "ستتم محاسبة محمود علاء على ما فعله، وأكرر اعتذاري مرة أخرى إلى نادي طنطا".

وأتم رئيس الزمالك: "تقبلت أيضًا اعتذار أحمد كشري مدرب أسوان، وهذا هو معدن الرجال الحقيقي".
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