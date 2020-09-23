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أخبار العالم

حادث في الجو.. هبوط اضطراري لطائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:58 ص
هبوط اضطراري لطائرة
هبوط اضطراري لطائرة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس
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قسم الخارجي
اضطرت طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للعودة إلى مطار إقلاعها ولاية نيوهامبشير، بسبب مشكلة فنية في المحرك.

وذكر البيت الأبيض أن طائرة "بنس" عادت إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها؛ لأنها اصطدمت بطائر، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وكان بنس في طريقه للعودة إلى العاصمة واشنطن، بعد عقد تجمع انتخابي لحملة الرئيس دونالد ترامب، في الولاية المذكورة، إلا أن الطائرة اصطدمت بطائر؛ ما أدى إلى عطل فني في المحرك.

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قوله، إن "بنس والمسؤولين الآخرين لم يتعرضوا لأي خطر بعد اصطدام الطائرة بالطائر".
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