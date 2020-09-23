بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

شارك الفنان تامر حسنى، متابعيه، بفيديو جديد، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر تامر حسنى، رفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان محمود العسيلي، وهم يرقصون على أغنية "مبطلناش إحساس" .
وعلق تامر حسنى على الفيديو :" كبرنا في عينينا و دي الحاجة اللي تعنينا .. بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا ..بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم #خليك_فولاذي".
وأضاف تامر حسنى :" كان يوم جميل مع حبيب قلبي المهندس نجيب ساويرس و صديق العمر النجم محمود العسيلي واحتفلنا بنجاحنا في أغنية #إختراع ، وسمعنا أغنية جديدة ليا، اسمها (مبطلناش إحساس)، من ألبوم خليك فولاذي، الأفكار الحلوة جاية كتير إن شاء الله، ركزوا في كلام الأغنية".
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_كبرنا في عينينا و دي الحاجه اللي تعنينا _بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا _بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس _مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم #خليك_فولاذي كان يوم جميل مع حبيب قلبي المهندس نجيب ساويرس و صديق العمر النجم محمود العسيلي و إحتفلنا بنجاحنا في أغنية #إختراع و سمعنا أغنيه جديده ليا إسمها : (مبطلناش إحساس ) من ألبوم خليك فولاذي الأفكار الحلوه جايه كتير إن شاء الله ركزوا في كلام الأغنيه😉