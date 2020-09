بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

View this post on Instagram

_كبرنا في عينينا و دي الحاجه اللي تعنينا _بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا _بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس _مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم #خليك_فولاذي كان يوم جميل مع حبيب قلبي المهندس نجيب ساويرس و صديق العمر النجم محمود العسيلي و إحتفلنا بنجاحنا في أغنية #إختراع و سمعنا أغنيه جديده ليا إسمها : (مبطلناش إحساس ) من ألبوم خليك فولاذي الأفكار الحلوه جايه كتير إن شاء الله ركزوا في كلام الأغنيه😉