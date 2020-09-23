بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

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وظهر تامر حسنى ، رفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان محمود العسيلي ، وهم يرقصون على أغنية "مبطلناش إحساس" .





بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم #خليك_فولاذي" . وعلق تامر حسنى على الفيديو :" كبرنا في عينينا و دي الحاجة اللي تعنينا .. بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا ..





تامر حسنى :" كان يوم جميل مع حبيب قلبي المهندس نجيب ساويرس و صديق العمر النجم محمود العسيلي واحتفلنا بنجاحنا في أغنية #إختراع ، وسمعنا أغنية جديدة ليا، اسمها (مبطلناش إحساس)، من ألبوم خليك فولاذي ، الأفكار الحلوة جاية كتير إن شاء الله ، ركزوا في كلام الأغنية". وأضافأغنية



