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فن

موقف رجولي.. عمر كمال: تامر حسني أنقذني في تونس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:40 م
عمر كمال
عمر كمال
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شروق ابراهيم
كشف المطرب الشعبي عمر كمال عن موقف رجولي للفنان تامر حسني بعد تدخله لإنقاذه من أزمة كبيرة في تونس. 

وقال عمر كمال في تصريحات لـ" صدى البلد" إن متعهد الحفل سحب جواز السفر مني وهددني بمنعي من مغادرة البلاد واستكمال باقي حفلاتي في تونس، وذلك بعد قيامه باقتحام المسرح أثناء غنائي مع صديقي حسن شاكوش رغم أنه لا يوجد خلافات بيننا إلا أن المتعهد تصرف بشكل غريب.

وأضاف عمر كمال: "تواصلت على الفور النجم مع تامر حسني والفنان إيهاب توفيق وتدخلا وقاما بحل الأزمة سريعا". 

استضاف موقع "صدى البلد" المطرب الشاب عمر كمال فى ندوة خاصة، تحدث خلالها عن آخر أعماله الفنية، كما تطرق لعلاقته بزملائه داخل الوسط.

وتطرق عمر كمال إلى بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته مع نقابة المهن الموسيقية، والأزمة التى تعرض لها فى تونس.
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