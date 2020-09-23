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رياضة

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:37 ص
محمد ابوجبل
محمد ابوجبل
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ياسمين تيسير
وجه محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، رسالة غامضة لمتابعيه، عبر تويتر، عقب فوز الفريق مساء أمس امام طنطا في الجوله الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.

ونشر محمد ابو جيل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من الصور له .

وعلق : "  ثق تمامًا أن الله منحك كل مقومات النهوض إن تعثرت، القوة إن ضعفت، القدرة إن عجزت ، يبقى دورك في إدراك ما مُنحِتْ، كن دائمًا ضد الهزيمة ولا تترك مجالًا للأفكار السلبية لتسيطر عليك، بل واجه كل العوائق والمخاوف بشجاعة وعزم وإرادة قوية".


وانتهت احداث مباراة الزمالك وطنطا بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا.

وسجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلام جابر من ركنية نموذجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني. 

فيما أحرز محمود مسعود، لاعب طنطا، هدف ابناء السيد البدوي الأول، عن طريق رأسية مميزة، لم يتمكن جنش من التصدي لها، لتصبح النتيجة 2-1.

وسجل امام عاشور الهدف الثالث للزمالك؛ بعد تمريرة من "بن شرقي"، في مفاجأة، بلعب ركلة حرة مباشرة، أثناء توقف جميع لاعبي الفريقين. 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 58 نقطة ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الاخير
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