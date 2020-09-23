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أخبار العالم

رقم قياسي.. إسرائيل تسجل 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
إسرائيل تسجل 6861
إسرائيل تسجل 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة، بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة في إسرائيل، 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت الإحصاءات أن 11.6% من الذين أجريت لهم اختبارات اليوم الماضي، كانوا مصابين بالفيروس.

وتتجه الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو تشديد إجراءات الإغلاق الذي دخل يومه السادس، عبر تقليص العمل وفرض حظر التجوال التام، فيما صادقت بساعات متأخرة من الليل على خطة لتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي بظل جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تجتمع السلطات الصحية في إسرائيل اليوم الأربعاء، لبحث تشديد إجراءات الإغلاق.

وكجزء من هذا الإغلاق المخطط له لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، سيسمح للسكان بالتنقل ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم، باستثناء الذهاب إلى العمل، واقتناء الأدوية والطعام ومساعدة الأشخاص في وضعية صعبة، أو المشاركة في المظاهرات.
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