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فن

بصبح عليكم صبحوا.. صلاح عبد الله ينشر أبيات شعر لمتابعيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان صلاح عبد الله  جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له.

وعلق صلاح عبد الله:"بصبح عليكم صبحوا تتهنوا يارب وتفرحواالحزن يعزل من روحكوا والفرحة تسكن مطرحه أحلى صباح من قلب صلاح".

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من جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي". 

وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته. 

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