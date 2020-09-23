بصبح عليكم صبحوا.. صلاح عبد الله ينشر أبيات شعر لمتابعيه

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له.





بصبح عليكم صبحوا تتهنوا يارب وتفرحوا الحزن يعزل من روحكوا والفرحة تسكن مطرحه أحلى صباح من قلب صلاح". وعلق صلاح عبد الله :"





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من جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".





وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.



