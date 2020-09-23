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أخبار العالم

بعد تعافيه تماما.. ألمانيا تعلن خروج المعارض الروسي نافالني من المستشفى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
المعارض الروسي أليكسي
المعارض الروسي أليكسي نافالني
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قسم الخارجي
أعلن المستشفى الذي يتلقى فيه المعارض الروسي، أليكسي نافالني، العلاج في ألمانيا، اليوم خروج نافالني من المستشفى، وذلك عقب تعرضه لمحاولة تسمم أثناء إقامته في فندق بسيبريا.


وقال المستشفى في بيان: "إن الحالة الصحية للمريض تحسنت إلى الدرجة التي لا تتطلب الرعاية الطارئة. حيث تلقى أليكسي نافالني العلاج في المستشفى لمدة 32 يومًا من بينها 24 يومًا داخل العناية المركزة"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار الأطباء إلى أن نافالني تعافى تمامًا من نتائج محاولة تسميمه، لكنهم أكدوا أنه لا يمكنهم الحكم على أي عواقب أخرى يمكن أن تحدث على المدى البعيد نتيجة التسمم.

وكان نافالني تعرض لوعكة صحية حادة في 20 أغسطس الماضي، خلال توجهه من مدينة تومسك إلى العاصمة الروسية موسكو على متن الطائرة، حيث تم نقله بعدها إلى المستشفى ومنه نُقل لتلقي العلاج في ألمانيا بناء على طلب أسرته.

وعقب وصول نافالني إلى ألمانيا، أعلنت السلطات الألمانية أن المعارض الروسي البارز المعروف بهجومه الشديد على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تعرض للتسمم بواسطة غاز "نوفيتشوك" المثير للأعصاب، فيما اعتبرت روسيا أن تلك الاتهامات سخيفة ولا تستند إلى أي أدلة، مطالبة برلين بتقديم الأدلة التي تفيد بتعرض نافالني للتسمم بواسطة هذا النوع من الغاز.
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