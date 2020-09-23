AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس.. وفوائد غير متوقعة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
طريقة تحضير الصمغ
طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس
Advertisements
آية التيجي
يمكن عمل طريقة  تحضير الصمغ العربي للتخسيس، وذلك لما له من فوائد غير متوقعة؛ حيث يعتبر الصمغ العربي أحد الاختيارات الجيدة لخسارة الوزن، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس.

ويتم استخراج الصمغ العربي أو المعروف بصمغ السنط من مستخرج شجرة الشنط الموجودة في المناطق الاستوائية وخاصة أفريقيا، ومن هذا المستخرج يتم عمل طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس عبر غليه مع الماء.

فوائد طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

ويمكن تقديم طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس لما له العديد من الميزات التي تجعل منها خيارا جيدا للأشخاص الباحثين عن طرق للتخسيس، ومنها:

1- يساعد الصمغ العربي في إزالة السموم والفضلات الناتجة عن فقدان الوزن.

2- يقلل من تراكم الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم

3- يحد من الانتفاخات المرافقة لخسارة الوزن.

4- يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، ويعمل على الشعور بالشبع سريعا لإحتواءه على الألياف .

5- يخلص الجسم من مستويات الكوليسترول في الجسم.

6- يقلل من الشعور بـ الإمساك المصاحب لفقدان الوزن بسبب عدم تناول الكثير من الطعام.

7- يمنع ظهور الترهلات الناتجة عن خسارة الوزن.

8- يحفز الجهاز الهضمي على هضم وامتصاص الطعام بشكل أفضل.

9- يعمل على تقليل مستويات السكر في الدم.

طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

مكونات طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

خمسون جرامًا من الصمغ العربي 
كوب من الماء.

طريقة تحضير الصمغ العربي للتخسيس

1- اطحني الصمغ العربي، وذلك بما يعادل أربع ملاعق صغيرة مقسمة على مرتين في اليوم.

2-ثم امزجي ملعقتين صغيرتين منه في كوب من الماء.

3- واترك الصمغ ليغلي لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يذوب تمامًا.

4- تناولي كوب من الصمغ العربي على الريق، وفي فترة المساء قبل النوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

مشروبات للتخسيس من غير جيم وتكاليف

تخلصي من البطن بدون ريجيم ولا جيم

خلطة أعشاب للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. أهم قرارات مجلس الوزراء

1.4 مليار فائضا.. البترول تكشف مزايا اتفاقية غاز شرق المتوسط

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

حكم صلاة النافلة جالسًا للقادرعلى القيام .. فتوى البحوث الإسلامية ترد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يُنسى.. لحظة نقل تمساح وزنه 300 كيلو إلى عيادة بيطرية وإخضاعه لفحص بالأشعة

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا