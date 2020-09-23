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فن

أحمد التهامي يهنئ ابنته بعيد ميلادها عبر انستجرام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:30 م
احمد التهامي و ابنته
احمد التهامي و ابنته
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ندى فكري

هنأ الفنان أحمد التهامى، ابنته بعيد ميلادها و نشر صورا جديدة معها و ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق  أحمد التهامى على الصور قائلا :" كل سنه و انتي طيبه يا اميرتي كل سنة وأنتي طيبة يا خديجة ".

وشارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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