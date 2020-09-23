أحمد التهامي يهنئ ابنته بعيد ميلادها عبر انستجرام

هنأ الفنان أحمد التهامى، ابنته بعيد ميلادها و نشر صورا جديدة معها و ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
هنأ الفنان أحمد التهامى، ابنته بعيد ميلادها و نشر صورا جديدة معها و ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق أحمد التهامى على الصور قائلا :" كل سنه و انتي طيبه يا اميرتي كل سنة وأنتي طيبة يا خديجة ".
وشارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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Every year, you are good, my dear princess💫🌟🍨 كل سنة وأنتي طيبه يا خديجة🥰 𝒽𝒶𝓅𝓅𝓎 𝒷𝒾𝓇𝓉𝒽𝒹𝒶𝓎 𝓈𝓌ℯℯ𝓉 𝓂𝓎 𝒽ℯ𝒶𝓇𝓉❤
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