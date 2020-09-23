أحمد التهامي يهنئ ابنته بعيد ميلادها عبر انستجرام

هنأ الفنان أحمد التهامى، ابنته بعيد ميلادها و نشر صورا جديدة معها و ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد التهامى على الصور قائلا :" كل سنه و انتي طيبه يا اميرتي كل سنة وأنتي طيبة يا خديجة ".



وشارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

