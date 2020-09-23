شينى تستعد لطرح مناقصة لتطوير مصنعى البورسلين والأدوات الصحية

كشفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام أنها بصدد طرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لعمل دراسة تفصيلية تسويقية وفنية ومالية لتطوير مصنعي الأدوات المنزلية (البورسلين) والأدوات الصحية.





وقالت الشركة اليوم الأربعاء، إن ذلك بعد موافقة لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية على طلب مجلس إدارة الشركة لتطوير المصنعين بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية.





وتشمل الدراسة إمكانية التعاون الفني مع أحد المنتجين العالميين للمصنعين بحيث يكون الإنتاج يتواكب مع التطورات العالمية باستمرار ما يعطي نظرة إيجابية مستقبلية عن الشركة.





وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي صافي خسائر خلال العام المالي السابق بقيمة 53.22 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 59.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وارتفعت إيرادات الشركة إلى 269.7 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 247.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.