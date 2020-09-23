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بعد إقرار بدء التدريب على تطبيق التعليم الهجين.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة إلكترونيا.. وأبرز الجامعات التي بدأت التنفيذ

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني - مريم عزت

  • كل ما تريد معرفته عن التوسع في استخدام التعليم الهجين بالعام الدراسى الجديد
  • تدريب أعضاء هيئة التدريس للتعامل بالنظام الجديد


بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/7/2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق التعليم الهجين في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2020/2021 بسبب الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا، وضع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على وضع جدول المواصفات، وبناء المفردة الاختبارية.

 

وأكدت الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أنه تم عقد عدد (16) برنامجا تدريبيا أونلاين، خلال المدة من 17 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي جاء بعنوان "أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية"، موضحة أن البرنامج التدريبي تم تخصيصه للقطاعين الطبي والعام في مختلف التخصصات.وذلك تحت إشراف الدكتور هشام عبدالخالق مدير وحدة المشروعات

 

وأضافت أن البرنامج التدريبي اهتم برفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في مجال صياغة جدول المواصفات وإعداد المفردة الاختبارية واستكمال بطاقة المفردة الاختبارية والتي تُعد النواة الأساسية لبناء بنوك الأسئلة وبالتالي الاختبارات الإلكترونية التي تعتبر من أساليب التقويم الأساسية في منظومة التعليم الهجين.

 

وذكرت الدكتورة سحر أمين أنه تم الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في مجال القياس والتقويم سواء من القطاع الطبي أو التخصص التربوي؛ لإعداد المادة التدريبية الموحدة وملخص يتم إرساله للمتدربين مع شهادة اجتياز البرنامج، كما قام بالتدريب أساتذة متخصصين من مختلف الجامعات المصرية سواء في القطاع الطبي أو التخصص العام.

 

الجدير بالذكر أنه حضر تلك الدورات نحو (680 ) متدربا بواقع (40) متدربا في كل برنامج وتم التدريب بواقع (12) ساعة تدريبية مقسمة على يومين ومنح المتدربين شهادة اجتياز البرنامج التدريبي بعد حضور اليومين وتقديم التكليفات المطلوبة (صياغة مفردات) في نهاية اليوم الأول واجتياز الاختبار الإلكتروني في نهاية اليوم الثاني.

 

ومن جانبه قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات، تقوم على تدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والأونلاين، بحيث يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة.


وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن خطة التوسع في تطبيق التعليم الهجين بالجامعات عن بعد ستستمر في العام الدراسي الجديد وفي الوقت ذاته سيكون هناك سبل للتدريس وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تقسيم الدفعات لمجموعات حيث يتم تقسيم الدفعات لاربع مجموعات في الأسبوع.


وأوضح أنه من المتوقع مستقبلا أن تكتفي بتطبيق التعليم الهجين بالجامعات بنسبة 70%، إنما هناك بعض المواد تتطلب تواصلا مع أستاذ المادة لا بد من أن تكون مرئية وتعقد ليوم أو اثنين في الأسبوع.


وأكد أن التعليم الهجين سيعطي فرصة في إطار تطبيقه بالجامعات، لتحسين البيئة التعليمية والقدرات الإلكترونية للطلاب.

 

وفى سياق متصل قالت الدكتورة عبير سعد عميد كلية تمريض بجامعة القاهرة، إن الكلية بدأت بالفعل تنظيم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمعرفة طرق شرح المحاضرات والأساليب التى تستخدم في نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في العام الجامعى الجديد.

 

وأكدت أن تحويل الامتحانات من النظام الورقى إلى الامتحانات الإلكترونية، لم يصدر فيه أي قرار لأن الكلية تعمل حسب التعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


بينما أعلنت جامعة القاهرة، أنه سيتم إتاحة كل المحاضرات Online كمادة تعليمية وشروحات مسجلة من أعضاء هيئة التدريس، على أن يكون تدريس المقررات الدراسية المشتركة بين الأقسام أو الكليات  Online، إلى جانب إنشاء منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.

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