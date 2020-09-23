طنطا تجري الاختبارات المؤهلة لاختيار فريقها في برنامج عباقرة الجامعات

شهدت الإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم الأربعاء، بجامعة طنطا، فعاليات مسابقة "دوري المعلومات العامة" لطلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لاختيار الفريق الممثل للجامعة في الموسم الثالث، بمسابقة "عباقرة الجامعات"، برعاية وزراة الشباب والرياضة وبالتعاون مع قناة القاهرة والناس، وكذلك اختيار الفريق الممثل للجامعة في مسابقة إبداع.

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وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أن ١٢٠ طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة تقدموا لإجراء الاختبارات المؤهلة، مؤكدًا أن الاختبارات شملت ٣٠٠ سؤالًا في مجالات متنوعة، في زمن ساعة ونصف الساعة؛ لتقيس سرعة البديهة وقدرات الطالب في مجالات: الجغرافيا، والتاريخ، والفن، والعلوم، والآداب، والمعلومات العامة، والرياضة، والقدرات الذهنية، وغيرها.

ومن جانبه أكد جمال حمزة، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الاختبارات تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تم الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، أثناء المسابقة، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة النشاط الثقافي برئاسة مصطفي منصور، وموظفي الإدارة العامة لرعاية الشباب، في تنظيم المسابقة.

جدير بالذكر أن فريق جامعة طنطا حصل علي كأس "العباقرة" الموسم الثاني بالعام الماضي.