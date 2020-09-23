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تعليم

تعليم الغربية: وضع آليات الاستعداد النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:07 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أحمد على

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن وضع سبل وآليات الترتيبات النهائية للاستعدادات العام الدراسي الجديد لسنة 2020 م – 2021 م على مستوى كافة المدارس وقطاعات التعليم بالمراحل التعليمية بقري ومراكز المحافظة.


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ولفت ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أنه شارك فى اجتماع فيديو كونفرانس برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين بحضور  المديريات بالفيديو كونفرانس من  خلال برنامج SISCO WEBEX، والذي يستهدف مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.


كما شارك كل من مدير التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية، ومديري إدارات التربية البيئية والسكانية والصحية، ومديري إدارات التدريب، ومديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائها، ورؤساء أقسام التربية البيئية والسكانية والصحية، وكذلك رؤساء أقسام التدريب بالإدارات التعليمية.


كما حضر الاجتماع وكيل الوزارة  وبرفقته الفئات المستهدفة من المديرية والإدارات النوعية والتعليمية والتطوير التكنولوجي، ومن مديرية التأمين الصحي بالغربية، حضر مدير الطب  الوقائي، ومدير الأمراض المعدية، ومدير الرعاية الأساسية، ومدير الثقافة الصحية، ومسئول الترصد، ومسئول الصحة المدرسية، ومسئول تمريض الصحة المدرسية، ومسئول الطب الوقائي، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، وتم  اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية خلال الاجتماع مع الأستاذ الدكتور نائب الوزير.


كما شارك في الاجتماع مع الأستاذ الدكتور نائب الوزير، مسئولي قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لرفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

تعليم الغربية: وضع آليات الاستعداد النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021.. صور
تعليم الغربية: وضع آليات الاستعداد النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021.. صور
تعليم الغربية: وضع آليات الاستعداد النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021.. صور
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