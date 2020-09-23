كالديرون يقترب من خلافة كارتيرون فى الزمالك وباتشيكو ينافسه بقوة





وكشفت مصادر داخل الزمالك أن اللجنة المكلفة بملف اختيار خليفة كارتيرون الذى فسخ عقده بالتراضى مع إدارة الزمالك لتدريب التعاون السعودى والمشكلة من الرباعى إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة وفاروق جعفر مستشار المجلس اقتربت من حسم هوية المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض .





وقالت المصادر أن الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى السابق لمنتخب السعودية ونادي الهلال السعودي يحظى بقبول كبير لدى اللجنة خاصة بعد اعتذار البروفسيور البرتغالى جيسافالدو فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك عن تولى المهمة واستبعاد اللجنة للسويسرى جروس عقب اشتراطه تولى المهمة لمدة شهرين فقط .





ودخل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك السابق فى منافسة قوية مع كالديرون فى ظل رغبة من بعض اعضاء اللجنة فى اسناد مهمة تدريب الفريق الأبيض لمدرب سبق له العمل مع الفريق لقيادته فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا .





واستبعدت اللجنة وفقا لتصريحات أحمد مرتضى منصور اليونانى جوناس تاكيس المدير الفنى لوادى دجلة من الترشيحات تماما .





ومن المنتظر أن تعلن اللجنة اليوم هوية المدير الفنى الجديد للزمالك وفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس النادي ومع تنامى أخبار عن ارسال تذاكر الطيران للأرجنتينى كالديرون .









اقترب الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى السابق لمنتخب السعودية من خلافة الفرنسى باتريس كاريترون لقيادة الزمالك فى الفترة المقبلة.