حلم حياتي.. تألق هندرسون يهدد عرين دي خيا في مانشستر يونايتد

هدد دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد، عرين ديفيد دي خيا، بعد تألقه في مباراة فريقه التي انتهت بفوز المان يونايتده (3-0) على لوتون تاون، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أمس، الثلاثاء.



وعاد هندرسون لمان يونايتد بعد فترة إعارة لمدة موسمين ناجحين في شيفيلد يونايتد، مستهدفًا إزاحة دي خيا من عرين الشياطين الحمر خاصة بعد الأخطاء الكارثية التي وقع فيها الأخير الموسم الماضي.



وكتب هندرسون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "لقد حلمت بذلك طوال حياتي، هذا إحساس لا يصدق بأن أخوض مباراتي الأولى مع النادي الذي أحبه!! حافظت على شباكي نظيفة والأهم حققنا الفوز!!".